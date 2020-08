Christina Milian raconte son coup de foudre pour M. Pokora: "Il me le fallait !"

Fou amoureux depuis leur rencontre en 2017, M. Pokora (34 ans) et Christina Milian (38 ans) ont fêté l'anniversaire de leur première rencontre le 1er août 2020 dans le club L'Opéra à Saint-Tropez. Ce n'est pas un hasard si le couple a souhaité célébrer son amour dans cette boîte de nuit puisque c'est à l'intérieur de celle-ci qu'ils se sont rencontrés pour la première fois il y a trois ans. Sur Instagram, la maman de Violet (issue de son amour avec le rappeur The-Dream) a même partagé l'une de ses premières photographies avec M. Pokora. En légende, elle écrit : "Comme si c'était hier. C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait ! J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêtée pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir..."

La pièce manquante de mon puzzle

En story, on découvre également que Christina Milian a chanté son tube When You Look At Me pour M. Pokora. Une soirée inoubliable pour les parents dIsaiah (né le 20 janvier 2020) que la chanteuse américaine a souhaité immortaliser avec une publication Instagram. En légende d'un cliché de cette soirée mais aussi du jour de leur rencontre, elle écrit : "Il y a 3 ans et 4 étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire et la pièce manquante de mon puzzle ici même, à l'endroit où nous sommes aujourd'hui (@loperasttropez ). Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai été littéralement époustouflée à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je ne savais pas du tout si j'étais son type !"

La chimie et les étincelles qui volent partout !

Convaincue que M. Pokora est son âme soeur, elle explique qu'elle et Matt sont d'ailleurs nés le même jour (le 26 septembre) et que ce "hasard" les a beaucoup rapprochés : "D'une manière ou d'une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire a transformé une réelle attirance physique en une réaction chimique incontrôlable... Je veux dire l'alchimie et les étincelles qui volent partout ! Bref, je dis tout ça pour dire... Joyeux anniversaire de "1ère rencontre". Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur (en plus, j'ai vraiment prié pour cela, Mon Dieu !). J'aime notre famille et je suis très heureuse que nous ayons tenté notre chance ! Je t'aime !" Une soirée définitivement... magique !