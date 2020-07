M. Pokora de retour à Paris avec Christina Milian, Isaiah et Violet

Après des vacances à Saint-Tropez, puis en Corse, M. Pokora et Christina Milian sont de retour à Paris. Les parents d'Isaiah (6 mois) ont immortalisé leur arrivée dans la Ville lumière en s'accordant une petite halte sur un rooftop offrant une vue panoramique sur la capitale. Accompagnés de Violet (10 ans, née de l'union entre Christina Milian et le rappeur The-Dream) et de leur fils Isaiah (né le 20 janvier 2020), les amoureux en ont profité pour poser devant la tour Eiffel. Décontractés en jean, M. Pokora, Christina Milian et Violet sont habillés de manière casual, tout comme le petit Isaiah paré d'un ensemble de sport streetwear jaune. En légende, l'interprète du tube When You Look at Me écrit : "Parents in Paris" ("Parents à Paris"). Un cliché déjà lié par plus de 235 000 followers, ravis de découvrir un nouveau cliché du couple. "Quelle belle famille", écrit une fan, "Vous êtes beaux", ajoute un internaute, "Family First", renchérit un follower.