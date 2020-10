M. Pokora et Christina Milian : Confidences sur l'éducation de leur fils Isaiah

Jeune papa du petit Isaiah (8 mois), M. Pokora s'est confié au magazine Télé Star sur sa nouvelle vie en tant que père. En couple avec l'artiste américaine Christina Milian depuis trois ans, le chanteur français de 35 ans est heureux que leur fils puisse bénéficier d'une double culture. "Il aura le privilège de vivre entre plusieurs cultures entre la France et les États-Unis, avec une maman d'origine cubaine qui parle espagnol, et un père français aux origines polonaises." explique M. Pokora. Outre "l'ouverture d'esprit", valeur fondamentale pour l'artiste, il espère également apprendre à son fils les notions de mérite et de détermination. "Je veux aussi qu'il apprenne l'école du sport, à se battre, non pas contre l'autre mais pour mériter sa place au sein d'une équipe." indique l'interprète du titre Planètes avant d'ajouter : "J'aimerais qu'il soit respectueux, épanoui. Une belle personne."

Il y a du boulot

De son côté, Christina Milian a également indiqué les souhaits qu'elle avait pour Isaiah via sa chaine Youtube. Très ambitieuse pour son fils, elle indique d'emblée qu'elle désire qu'il soit trilingue et qu'elle fera tout son possible pour lui apprendre différentes langues dès son plus jeune âge. "Il parlera français, espagnol parce que je suis cubaine, et anglais. Donc il y a du boulot", explique-t-elle.

La chanteuse de 39 ans en a profité pour dévoiler les dessous de sa vie de famille avec sa fille Violet (10 ans, issue de son union avec le rappeur The-Dream), Isaiah et M. Pokora. Pour rappel, le couple vit entre Paris et Los Angeles où habite Christina. Pas toujours très à l'aise pour parler français, l'interprète du titre When You Look At Me révèle avoir étudié la langue de Molière mais ne pas parvenir encore à la maitriser. "J'ai pris tellement de cours de français qui n'ont pas aboutis... Ce n'est pas facile, ce n'est pas ma langue maternelle, et quand je vais en France on me demande : 'Est-ce-que tu parles français ?' Je peux compter : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Je peux compter jusqu'à 10 ! Comme ma fille... C'est un travail encore en cours", indique-t-elle. Nul doute désormais que Christina Milian pourra améliorer et perfectionner son français en même temps que son petit Isaiah.