M. Pokora et Christina Milian souvent séparés, un mal pour un bien : il explique

Interviewé dans l'émission 50' inside le 26 septembre 2020 sur TF1, M. Pokora a confié les secrets de sa nouvelle vie entre Paris et Los Angeles avec sa chérie Christina Milian. Papa d'un petit garçon prénommé Isaiah (8 mois), l'artiste de 35 ans a révélé avoir longtemps été fan de la culture américaine et avoir séjourné régulièrement à Los Angeles dans sa jeunesse.

"Ça fait un paquet d'années que je vais à Los Angeles pour mes vacances, même quand j'avais 19/20 ans. J'adore cette culture, être au coeur de tous ces artistes, de tout ce qui m'a influencé (...) Après j'ai rencontré la mère de mon enfant qui vit à Los Angeles, donc forcément l'organisation de ma vie s'est faite maintenant entre les deux pays" a-t-il expliqué à Nikos Aliagas. Engagée dans une relation à distance avec sa compagne, l'interprète du titre Planètes a révélé ensuite sa façon de gérer ses différents allers-retours entre la France et les États-Unis.

"Ils me suivent quand moi je suis en tournée, après les fêtes de fin d'année, souvent, on est là-bas pour être avec la belle-famille, puis après c'est elle qui va avoir un tournage, donc c'est moi qui vais devoir la suivre pour pouvoir passer du temps avec mon fils", a-t-il indiqué, avant d'ajouter : "C'est un équilibre qu'on a trouvé qui donne en même temps du piment à notre vie de couple."

Papa gaga depuis la naissance de son fils, l'interprète de Juste une photo de toi a révélé des étoiles plein les yeux que le fait d'être père est définitivement "le plus beau rôle" de sa vie. Très proche de sa belle-fille Violet (issue de l'union entre Christina Milian et le rappeur The-Dream), l'ancien candidat de Popstars a conclu en confiant : "Violet est comme une deuxième maman, elle est très protectrice et elle est heureuse d'avoir un petit frère". Une famille recomposée qui semble complice et soudée, malgré un quotidien partagé entre deux continents.