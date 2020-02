Christina Milian maman : Sensuelle en robe moulante après l'accouchement

Kilos de grossesse ? Christina Milian ne connaît pas. On ne sait toujours pas quel genre de magie noire a utilisée la chanteuse américaine pour apparaître aussi svelte, un mois jour pour jour après avoir donné naissance à son second enfant, le tout jeune Isaiah, le 20 janvier dernier. Jeudi, elle a donc publié deux jolies photos d'elle, posant dans une robe moulante et courte.

Égérie FashionNova, Christina Milian pose avec une robe couleur parme de la marque américaine, au large décolleté et aux manches transparentes. "J'ai enfin trouvé le temps de me maquiller, de mettre des talons et une jolie robe. J'ai juste besoin de mon homme et d'une baby-sitter", indique celle qui est à la tête de sa propre entreprise de beignets. Il faut dire que Christina Milian doit composer sans M. Pokora, qui est de retour en France pour poursuivre sa tournée, le Pyramide Tour.

S'entraînant comme un fou, même pendant les premiers jours d'Isaiah, M. Pokora semble avoir soufflé à sa compagne la recette d'une bonne hygiène de vie : du sport, souvent, et une bonne alimentation. Christina Milian semble en tous cas satisfaite des résultats.