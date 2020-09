Christina Milian à Paris : anniversaire de rêve avec M. Pokora et Isaiah

Folle amoureuse de son homme, Christina Milian est venue rejoindre M. Pokora à Paris pour fêter leurs anniversaires. Nés tous les deux le 26 septembre, les amoureux se sont rendus dans le restaurant Giuse Trattoria, dans le 8ème arrondissement de la capitale, pour célébrer ce grand jour. Le lendemain de la fête, la maman de Violet (10 ans) a partagé ce moment inoubliable avec une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Complices, on y découvre l'artiste et sa chérie souffler sur leurs bougies d'anniversaire. M. Pokora (qui a fêté ses 35 ans) et l'interprète du titre When You Look At Me (qui a célébré ses 39 ans) ont pris le temps de chacun faire un voeu pour cette nouvelle année. "1, 2, 3...", on entend même la chanteuse américaine parler français (de manière remarquable). En légende de sa publication, Christina écrit : "Les Flammes jumelles prennent au sérieux le fait de faire un voeu le jour de leur anniversaire".