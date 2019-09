M. Pokora et Christina Milian : Tendres déclarations pour un jour spécial...

Christina Milian et M. Pokora ne pourront jamais se disputer en cas d'oubli d'anniversaire, pour la simple et bonne raison qu'ils sont nés le même jour. En effet, les deux artistes ont vu le jour un 26 septembre. Lui fête ses 34 ans et elle s'apprête à souffler ses 38 bougies. Ce jeudi, c'est donc très naturellement que la future maman a adressé un tendre message à son "jumeau d'anniversaire". "C'était l'époque où on a appris que j'étais enceinte de deux mois, dans la seconde année de notre belle histoire... et maintenant le cercle se termine en 2020, quand nous aurons deux enfants !", a tendrement écrit Christina Milian, qui est déjà maman de l'adorable Violet.

Née d'une précédente relation, la fillette de 9 ans est très proche de M. Pokora, qu'elle appelle d'ailleurs "daddy". "Je te souhaite le meilleur, mon homme sexy qui m'équilibre. Joyeux anniversaire à nous ! Je t'aime", a conclu la star de Falling Inn Love (Netflix). Forcément, M. Pokora a également tenu à écrire quelques mots à sa compagne. "Team du 26 septembre ! Bon anniversaire à ma jumelle d'anniversaire ! Tu es une bénédiction...", a-t-il mentionné sur Instagram, dans un message publié en anglais. "Je t'aime. Nous partageons maintenant le meilleur cadeau", a d'ailleurs ajouté Christina Milian, manifestement à l'aise dans la langue de Molière.