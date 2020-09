Christina Milian : Sa photo d'Isaiah provoque l'incompréhension générale

Un portrait de famille à l'origine de la discorde. Complètement gaga de son fils Isaiah, Christina Milian a voulu faire plaisir à tout le monde en partageant une photographie en compagnie de ses enfants... en vain. Sur cette image, au côté du petit dernier de la famille, Violet et sa maman portent toutes deux un T-shirt mentionnant la phrase "Cute but psycho" ("Mignonne, mais folle", slogan entre autres démocratisé par Ava Max). "On est mignonne, c'est vrai... mais complètement folles de notre petit !", s'amuse-t-elle en légende. Ce qui rend tout le monde un peu chèvre, en revanche, c'est qu'elle refuse toujours de montrer le visage de son fils.

Franchement c'est un bébé très très cool

Christina Milian et M. Pokora sont certes libres de ne pas en dévoiler plus à propos d'Isaiah. Mais beaucoup ne comprennent pas la présence constante, à découvert, de Violet sur les réseaux sociaux – notons qu'elle a 10 ans, et pas 8 mois... – à côté de son frère, le visage perpétuellement camouflé. Heureusement, les parents ne sont pas avares en détail dès qu'il s'agit d'évoquer chaque membre du clan. Invité sur RTL le 19 septembre 2020, le chanteur a évoqué avec beaucoup de douceur la première année de son petit. "Franchement, il dort super bien depuis le début, a-t-il assuré. Je n'ai jamais eu de problème avec lui en termes de sommeil. Il est calme, il ne pleure pas beaucoup, il est super souriant. Franchement c'est un bébé très très cool. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Il est serein, c'est surtout ça qu'il respire, la sérénité."