M. Pokora, papa "terriblement" inquiet pour son fils Isaiah

Il n'avait que 13 ans lorsque son grand-père militaire de carrière, son "héros", a commencé à montrer des signes de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui M. Pokora est particulièrement impliqué auprès de la Fondation pour la recherche médicale sur cette maladie qui touche 900 000 personnes en France. En plus d'avoir participé à un clip vidéo pour une nouvelle campagne d'appel aux dons, le chanteur de 34 ans est revenu sur cette expérience personnelle dans le 19.45 d'M6, le 16 septembre 2020.

"J'étais jeune quand ils l'ont décelé, je devais avoir une dizaine d'années, mais les premières fois où je me suis rendu compte de la gravité des choses, c'est quand j'avais 13 ans et qu'il a commencé à me poser cinq ou six fois de suite la même question, quand quelques mois après, il a commencé à me vouvoyer... Et là, on ne sait pas comment réagir, a d'abord expliqué le compagnon de Christina Milian. C'est horrible de voir le vide dans le regard d'un de ses proches, de sentir l'oubli. C'est terrible de se dire qu'on ne représente plus rien dans les yeux de cette personne au moment où elle nous regarde."