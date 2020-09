M. Pokora : Confidences sur son fils Isaiah et sa double-culture

M. Pokora s'invite sur nos écrans. Ce mois-ci, on peut découvrir sur plusieurs grandes chaînes un spot publicitaire pour la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), où l'artiste sensibilise sur un sujet qui lui tient très à coeur : la maladie d'Alzheimer. C'est à cette occasion que le père de famille a accordé une longue interview à Télé 7 Jours, le 14 septembre 2020, où il évoque son grand-père, atteint de cette maladie, mais également sa vie de famille.

Depuis qu'il est devenu père pour la première fois, d'un petit Isaiah, né le 20 janvier dernier, M. Pokora a encore plus envie de faire de la prévention sur ce fléau. "Tu ne te réveilles plus pareil le matin, tu ne penses plus aux mêmes choses. J'ai toujours fait attention à l'influence que je peux avoir sur les gens mais encore plus depuis que j'ai mon fils. J'ai une responsabilité supplémentaire et j'ai encore plus envie de me battre pour les autres. Pour lui, qu'il ne vive pas ça, mais pour mes proches en général (...) Depuis que j'ai mon fils, je veux me battre encore plus pour les valeurs de la famille", explique-t-il nos confrères.

"Je lui parle en français, même s'il ne me répond pas encore !"

L'occasion d'évoquer sa vie de famille, embellie par le confinement. M. Pokora a pu passer des mois et des mois collé à son fils. "C'était le côté positif. Pendant sept mois, je l'ai vu grandir et profité de lui. J'ai justement pu me créer de beaux souvenirs avec lui. En ça, c'est une bénédiction. Nous avons regardé ensemble des dessins animés, et en français, c'est la règle ! Je lui parle en français, même s'il ne me répond pas encore !", blague le compagnon de Christina Milian à Télé 7 Jours.

Avec une maman et une demi-soeur américaines, et un papa français, le suspense reste entier quant au premier mot du petit Isaiah. "Je parle anglais avec sa mère et sa demi-soeur, elles lui parlent aussi en anglais. On verra dans quelle langue sera son premier mot !", a ajouté M. Pokora.

Ce n'est pas la première fois que M. Pokora parle de son combat contre la maladie d'Alzheimer. Le chanteur avait déjà rendu hommage à son grand-père, atteint du syndrome, dans une chanson en 2010 et avait joué dans le téléfilm Le premier oublié, avec Muriel Robin, où il jouait le rôle d'Alex, qui découvrait que sa mère était atteinte d'Alzheimer.

Retrouvez l'interview de M. Pokora en intégralité dans le dernier numéro de Télé 7 Jours.