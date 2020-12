M. Pokora dénigré par Aya Nakamura, répond à la polémique : "J'ai encore besoin de me justifier ?"

M. Pokora a eu un week-end bien chargé entre le Téléthon, dont il était le parrain, et les NRJ Music Awards, où il a fait une apparition. Et ce mardi 8 décembre, le chanteur français de 35 ans offrira un beau cadeau à ses milliers de fans en pleine période de crise sanitaire, un concert livestream qui devrait attirer 40 000 personnes.

A la veille de son grand show à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), M. Pokora est passé par le plateau de Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna et son équipe, il a forcément été question des NRJ Music Awards réalisés cette année dans une ambiance différente, non pas au Palais des Festivals de Cannes, mais à La Seine Musicale, en raison de la Covid-19.

Parmi de nombreuses thématiques abordées, l'absence d'Aya Nakamura, qui a pourtant reçu le trophée d'artiste féminine francophone de l'année. Elle en voulait encore visiblement à Nikos Aliagas d'avoir écorché son nom l'année dernière. L'occasion de rebonbir sur une autre polémique remontant à plusieurs semaines, lorsqu'Aya Nakamaura avait dénigré M. Pokora après sa victoire aux MTV European Music Awards. Le compagnon de Christina Milian avait été sacré artiste français de l'année face à l'interprète de Pookie mais aussi Soprano, Vitaa et Slimane ou encore Gims . "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10", s'était questionnée Aya Nakamura sur Twitter.

M. Pokora lui a répondu un mois après sur le plateau de TPMP. "Là où elle a fait une erreur, c'est quand elle parle de Top 10. C'est quoi, le Top 10 streaming ? Non, le Top 10 streaming, je n'y suis pas. Par contre, le Top 10 physique, j'y suis depuis dix-sept ans. Le Top 10 de remplissage de tournée, j'y suis, et depuis dix-sept ans", a répliqué M. Pokora, invoquant "deux générations". "Un public d'une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans, qui est très stream. Le problème du public streaming, c'est aussi que c'est beaucoup de touristes, des gens qui n'achètent pas forcément", a poursuivi le compagnon de Christina Milian, reconnaissant bien évidemment qu'Aya Nakamura est très écoutée : "Elle cartonne, c'est une certitude." "C'est pas une question de qui cartonne le plus mais c'est le public le plus motivé, le plus mobilisé qui gagne", a-t-il défendu, fort de fans extrêmement mobilisés. A la question de savoir s'il a été blessé, M. Pokora a répondu : "Pas du tout, parce que je n'ai pas besoin de me justifier. Est-ce que j'ai encore besoin de me justifier?"