Aya Nakamura n'a pas "joué le jeu" des NMA 2020, elle taquine Nikos, son attitude taclée

Une absence qui passe mal donc mais dont semble se moquer la compagne de Vladimir Boudnikoff. Suite à sa victoire, une vidéo d'Aya a été diffusée à l'écran dans laquelle l'artiste remercie ses fans et en profite même pour lancer une petite pique à Nikos Aliagas. "Je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci à toi Nikos tu viendras me l'amener plus tard..." dit-elle. "Je te l'apporterai en mains propres... Bravo c'est mérité", lui a alors répondu l'animateur, pas vexé pour un sou. On notera que la star n'avait fait aucun effort pour avoir l'air sur son 31 alors qu'elle avait choisi d'être pimpée pour une autre cérémonie...

Critiquée par certains internautes l'accusant de snober les NRJ Music Awards, Aya Nakamura a pu trouver du soutien auprès d'une autre chanteuse : Lâam. Remontée contre les haters d'Aya, elle a écrit sur Twitter : "Il y'a des gens qui disent qu'Aya ne mérite pas son prix parce qu'elle n'est pas sympathique. Les NRJ music awards récompensent un artiste pour son travail pas pour récompenser l'artiste le plus sympathique... Sinon j'aurais gagné depuis longtemps mdr". Une manière comme une autre de remettre les pendules à l'heure.