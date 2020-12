Téléthon 2020 : Emotion de M. Pokora, une belle somme au compteur malgré la crise

Comme chaque année, la générosité des Français a été sollicitée pour le Téléthon. Une opération qui permet de lever des fonds pour la recherche contre les maladies rares. Pour l'édition 2020, c'est le populaire chanteur M. Pokora qui avait accepté d'en être le parrain.

Le compteur du Téléthon 2020 a donc atteint 58,29 millions d'euros de promesses de dons. Un chiffre en net recul par rapport au total de 74,6 millions d'euros levés pendant la durée de l'édition précédente ; laquelle avait au total permis de lever 87 millions car le compteur reste ouvert encore un peu de temps après l'événement. Mais cette 34e édition se tenait dans un contexte sanitaire inédit liée à la pandémie de coronavirus et les habituelles animations un peu partout en France sont ainsi tombées à l'eau. Alors ce compteur n'est finalement pas si mauvais. "Ce résultat est quand même formidable (...) On partait avec un manque à gagner de 30 millions d'euros sur le terrain, largement compensé par la générosité des donateurs qui ont été plus nombreux", a affirmé la présidente de l'organisation AFM-Téléthon Laurence Tiennot-Herment, à l'AFP.

Si les animations sur le terrain ont été annulées, à l'antenne il fallait quand même compter sur la mobilisation des artistes. On a pu voir la chanteuse Amel Bent, victime d'un problème de son pendant sa prestation, mais aussi et surtout le parrain M. Pokora. Le chanteur, de retour en France après avoir laissé sa chérie et son fils à Los Angeles, était mobilisé.

Le samedi 5 décembre, sur France 2, M. Pokora était aux côtés de Chloé Nabédian et Jean-Baptiste Marteau qui recevaient un jeune homme prénommé Jonas, diagnostiqué d'une calpaïnopathie, une maladie rare qui touche le muscle. Une vidéo a alors été diffusée, montrant ce dernier faisant du slackline - un fil tendu - avec un expert de la discipline, Nathan Paulin. Heureux de son expérience, Jonas a admis avoir ressenti une sensation unique comme cela n'était plus arrivé "depuis des années malheureusement". Une séquence qui a fortement ému M. Pokora.

Le chanteur aussi eu les larmes aux yeux au moment de faire le bilan de son expérience comme parrain. "Je suis très ému et c'est vraiment une très très belle aventure et je suis très très fier d'avoir été le parrain, dans une année aussi particulière", a-t-il déclaré face à Nagui.

