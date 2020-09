M. Pokora : Après la tristesse, il se réjouit de parrainer le Téléthon 2020

M. Pokora prouve une nouvelle fois sa générosité et sa sensibilité. Le chanteur de 34 ans, qui était très déçu, à la fin du mois d'août, de devoir annuler le reste de sa grande tournée pour cause de pandémie de coronavirus, vient d'annoncer qu'il sera le prochain parrain du Téléthon.

Sur le compte Instagram de AFM-Téléthon, l'association qui soutient la recherche dans le domaine des maladies rares, le chanteur a pris la parole pour évoquer son engagement lors du traditionnel marathon de levée de fonds. La prochaine édition, toujours diffusée sur les chaînes du groupe France Télévisions, se tiendra du 4 au 5 décembre 2020. "Je connais le combat des familles, des parents, des enfants, de leurs proches. Je sais la passion et l'énergie des chercheurs. Je sais le dévouement et la générosité des bénévoles. Et je sais aussi les espoirs et maintenant les victoires. Cette année, on va être fort et tous ensemble, partout en France, grâce à votre mobilisation. Vous pouvez compter sur moi. (...) Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, je suis régulièrement venu sur le plateau du Téléthon, mais je mesure le grand honneur que l'on me fait en me proposant d'en être le parrain", a déclaré l'interprète des tubes Les Planètes, Ouh na na ou encore Si t'es pas là.

Les fans de M. Pokora, qui va profiter de son temps libre pour s'occuper de son petit Isaiah - fruit de son histoire d'amour avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian -, pourront donc au moins le voir à la télé et nul doute qu'il leur offrira une ou deux prestations pendant l'événement.

L'an dernier, le Téléthon alors parrainé par l'acteur Jean-Paul Rouve, avait récolté 74,6 millions d'euros de promesses de dons. Est-ce que la présence de M. Pokora pourra permettre de faire mieux cette année ? Rendez-vous en décembre !