Aya Nakamura furieuse : elle conteste la victoire de M. Pokora aux MTV EMA

La culture est prisonnière de cette crise sanitaire, longue et insupportable. Mais le dimanche 8 novembre 2020, les artistes musicaux ont eu droit à un joli clin d'oeil très médiatisé lors de la cérémonie des MTV EMA. Entre les chansons et les chorégraphies, filmées dans des conditions exceptionnelles - dont beaucoup de danseurs masqués -, des récompenses ont été distribuées à la pelle à travers l'Europe. Angèle a remporté la victoire pour la Belgique, les Little Mix pour l'Angleterre, Zara Larsson pour la Scandinavie. En France, il a fallu jouer des coudes. La compétition se jouait entre Soprano, Vitaa & Slimane, Aya Nakamura, Gims et M. Pokora... c'est ce dernier qui a obtenu la statuette.

Il a gagné pour quel son ?

Les planètes étaient alignées pour le jeune papa. Mais sa victoire n'a pas été du goût de tout le monde. Aya Nakamura a certes chanté son titre Djadja avec Maluma - lui sur le plateau, elle par écran interposé - lors de la cérémonie des MTV EMA, mais elle n'a pas raflé les honneurs. "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10" s'est-elle questionnée sur Twitter avant de supprimer son message. On dirait bien qu'il y a "de la Pookie dans l'sas"...