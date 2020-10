M. Pokora : Adorable câlin avec Isaiah au lit, Christina Milian craque

Le paradis ! Depuis qu'ils ont posé leurs valises à l'île Maurice il y a plus de deux semaines, M. Pokora et sa chérie Christina Milian savourent leur séjour en amoureux. Venue sur l'île pour le tournage d'un nouveau film Netflix, la chanteuse et comédienne américaine de 39 ans peut compter sur le soutien de son homme, prêt à tout pour être à ses côtés. Dans une bulle de bonheur, le couple profite entre deux scènes de leur adorable fils Isaiah (9 mois). Le 25 octobre 2020, l'interprète des titres When You Look At Me et Dip It Low a d'ailleurs dévoilé un tendre câlin de son bébé avec son compagnon français.

In love with daddy

Allongé sur son lit en train de regarder son téléphone, M. Pokora voit son fils s'approcher de lui, très curieux des images affichées sur son smartphone. Gaga de celui qu'il surnomme son "prince", M. Pokora donne ensuite un bisou à son fils tout en jetant un oeil à sa chérie Christina qui capture cet instant intime. Un moment craquant pour la maman de Violet (10 ans) qui écrit en légende de cette vidéo : "In love with daddy (Amoureux de papa)".

En attendant la réédition de son album Pyramide, épilogue (qui sortira le 27 novembre 2020), M. Pokora vit d'inoubliables moments en famille dans ce cadre paradisiaque. Une véritable lune de miel qui pourrait donner des idées à l'artiste de 35 ans... Peut-être un mariage avec Christina ? Cette dernière semble quant à elle tout à prête pour une seconde union. Dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, elle confiait : "Ce n'est simplement pas quelque chose pour lequel j'insiste, mais j'y suis tout à fait ouverte..." Le message est passé !