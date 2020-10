M. Pokora, son "prince" Isaiah est déjà remuant : adorable vidéo père-fils

Alors qu'il assurait la promotion du film Trolls 2, pour lequel il a une nouvelle fois prêté sa voix au personnage de Branche, M. Pokora s'est récemment confié sur son rôle de père et l'éducation qu'il espère donner à Isaiah : "Il aura le privilège de vivre entre plusieurs cultures entre la France et les États-Unis, avec une maman d'origine cubaine qui parle espagnol, et un père français aux origines polonaises", a-t-il expliqué à Télé Star. Ce passionné de football et de basket a également ajouté : "Je veux aussi qu'il apprenne l'école du sport, à se battre, non pas contre l'autre mais pour mériter sa place au sein d'une équipe (...). J'aimerais qu'il soit respectueux, épanoui. Une belle personne."