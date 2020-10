M. Pokora : Première balade paradisiaque à l'île Maurice avec Isaiah

Parti en famille à l'Ile Maurice, M. Pokora peut enfin souffler ! L'artiste de 35 ans a terminé la quatorzaine règlementaire pour tout touriste arrivant sur l'île. Dans sa story Instagram, le chanteur a partagé plusieurs vidéos avec Isaiah (9 mois). Sur ces images, père et fils se baladent sur une plage paradisiaque et profitent des températures chaudes de l'île. En légende, il écrit : "Maintenant, nous sommes libres, fin de la quarantaine".

Quelques instants plus tard,Christina Milian filme son chéri en train de danser sur son nouveau tube S'en aller (présent sur la réédition de son album Pyramide, épilogue qui sortira le 27 novembre 2020). Détendu et serein, le jeune homme danse et chante avec son bébé dans les bras. Un instant précieux pour la maman de Violet (10 ans) venue à l'île Maurice pour les besoins d'un film Netflix.

Malgré tout, ce voyage au paradis ne sera pas de tout repos pour la famille Pokora. Comme l'interprète du titre Planètes l'avait expliqué sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, lui et sa chérie devront continuer à suivre des règles très strictes durant tout leur séjour. "Prise de température tous les jours, puis nouveau test PCR J+7 et J+14. Puis une fois la quatorzaine terminée, toute la durée du tournage, test PCR plusieurs fois par semaine" avait-il indiqué. Légèrement anxieux à l'idée d'enchaîner les tests PCR, pas forcément très agréables, il avait ajouté : "Mon nez est panique déjà !" M. Pokora pourra à coup sûr se consoler avec la vue idyllique de son hôtel mais aussi avec les paysages à couper le souffle de l'île.