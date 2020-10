M. Pokora en quatorzaine avec Christina et Isaiah : mise au point face à l'inquiétude

Au début de ce mois d'octobre, M. Pokora a fait savoir à ses fans qu'il quittait l'Hexagone avec sa compagne Christina Milian et leur fils de 8 mois, le petit Isaiah. Après une escale à Dubaï toute la famille a atterri à l'île Maurice. Dans sa story Instagram, celui qui a fêté ses 35 ans le 26 septembre dernier, rejoint par Christina (née le même jour) et leur bébé avait révélé le pourquoi de ce voyage. M. Pokora soutient Christina dans son nouveau projet, le tournage d'un nouveau film. "Ma femme tourne son nouveau film pour Netflix. On est venu pour lui apporter notre soutien !", avait-il publié.

Après ces publications, beaucoup s'étaient montrés inquiets, notamment s'agissant de savoir si M. Pokora et Christina Milian respectaient la quarantaine imposée par les autorités mauriciennes. La réponse est oui ! Le couple séjourne actuellement à l'hôtel, ne l'a pas quitté depuis son arrivée et y restera encore ces prochains jours.

M. Pokora a publié un long message dans sa story Instagram jeudi 8 octobre 2020, pour dissiper toute inquiétude et la polémique de son voyage à l'île Maurice. "Ami(e)s Mauricien(ne)s. Evidemment que nous sommes en quatorzaine dans notre hôtel depuis notre arrivée, où nous avons eu droit au même traitement que toute personne entrant sur le territoire, avec test PCR à l'aéroport puis conduits directement à notre hôtel. Interdiction de sortir de notre résidence pour tous les membres de l'équipe de tournage, chacun en quatorzaine avec ses accompagnants dans une résidence", a publié le chanteur.

Cette surveillance est également marquée par un suivi régulier : "Prise de température tous les jours, puis nouveau test PCR J+7 et J+14. Puis une fois la quatorzaine terminée, toute la durée du tournage, test PCR plusieurs fois par semaine", a-t-il poursuivi. "Ouais, mon nez est panique déjà", a-t-il ajouté l'interprète de Si on disait. Pour rassurer au maximum ceux qui se posent des questions, M. Pokora a apporté toutes les précisions nécessaires : "Nos repas ou le linge de maison sont déposés devant la porte et nous n'avons aucun contact direct avec l'extérieur." M. Pokora en a également profité pour remercier les Mauriciens pour leur accueil et les autorités pour le respect scrupuleux des règles.

Dans l'attente de la fin de cette quatorzaine, Christina Milian fait du sport dans leur grande chambre d'hôtel et profite de sa maman Liz, également du voyage.