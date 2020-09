Vitaa & Slimane - Terrible nouvelle pour le duo : "On a remué ciel et terre..."

Les retrouvailles avec le public, les vibrations des planches... ça va, ça vient. Vitaa et Slimane, qui espèrent lancer leur VersuS Tour depuis des mois, vont devoir prendre leur mal en patience. C'est ce qu'ils ont annoncé, la boule au ventre, sur Instagram le samedi 12 septembre 2020. "On y a cru jusqu'à la dernière minute. On a remué ciel et terre, explique la chanteuse. Mais le discours de notre Premier ministre et les mesures qui en découlent nous contraignent à reporter nos concerts à notre tour. Il va à nouveau falloir patienter, et ceci pour le bien et la sécurité de tout le monde."

Vitaa a peut-être profité d'un bel été dans la ville de Cannes et passé le confinement en famille, entourée de son époux Hicham et de leurs deux fils, Liam et Adam. Mais il est grand temps pour elle, comme pour beaucoup d'artistes, de retourner au travail. D'autant que le deuxième chapitre de l'album VersuS est sur le point d'être révélé au public (sortie promise avant la fin de l'année) et qu'un premier extrait, Ça ira, fait déjà vibrer dans les chaumières. "On a tout tout tout tout tout essayé, précise Slimane de son côté. On a fait plein de rendez-vous, eu plein de grandes discussions parce qu'on voulait absolument remonter sur scène, mais il faut respecter la loi et respecter votre santé, la nôtre et celle de nos équipes."