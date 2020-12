M. Pokora : Quel est son vrai nom ?

Gagnant de l'émission Popstars en 2003, M. Pokora se nomme en réalité Matthieu Tota. Né à Strasbourg d'un papa d'origine polonaise, André Tota, et d'une mère alsacienne, Brigitte Tarz, Matthieu avait été révélé au grand public avec ses acolytes Lionel et Otis et leur groupe Linkup sur M6. Un an après sa victoire, l'artiste décide de commencer une carrière solo et se fait appeler "Matt Pokora", "Pokora" signifiant "humilité" en polonais.

"Je suis d'origine polonaise et 'Pokora' ça veut dire 'humilité' en polonais. Et quand on a gagné Popstars, on avait une nounou. Elle m'a dit 'La chose la plus importante si tu es amené à durer, c'est de rester humble, de ne pas oublier d'où tu viens. Tous les gens que tu croises en montant, tu les recroiseras en descendant'. C'est aussi se dire que tout peut s'arrêter, que tout va très vite dans un sens comme dans l'autre", confiait-il à propos de son pseudonyme dans l'émission Sept à Huit en 2015.

Malheureusement, un autre artiste a intenté un procès contre Matt Pokora, estimant que son pseudonyme est bien trop proche du sien, Matt Houston. Finalement, Matt Pokora est contraint de changer son nom de scène et décide de s'appeler M. Pokora. Depuis, la guerre entre les deux artistes semble loin d'être terminée puisque Matt Houston a récemment qualifié l'artiste d'"arnaque" juste après qu'il a été sacré Meilleur artiste français lors de la cérémonie des MTV European Music Awards le 8 novembre dernier. "Quand l'arnaque continue", avait alors tweeté l'interprète du titre RnB de Rue concernant la victoire de M. Pokora. Un conflit qui semble donc bien plus profond qu'il n'y paraît...

Pour rappel, M. Pokora sera par ailleurs le parrain du 34ème Téléthon les 4 et 5 décembre 2020 et il est nommé dans la catégorie Artiste Francophone de l'année aux NRJ Music Awards, avec Kendji Girac, Amir, Dadju, Gims ... entre autres.