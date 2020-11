M. Pokora une arnaque ? Le chanteur violemment insulté par Matt Houston

Dimanche 8 novembre 2020, M. Pokora a ajouté un nouveau trophée à son impressionnant palmarès, celui de Meilleur artiste français décroché lors de la cérémonie des MTV European Music Awards. Il faut dire que le chanteur français de 35 ans avait largement sollicité sa communauté de fans pour remporter ce prix qu'il convoitait.

C'est forcément avec beaucoup de joie que le compagnon de Christina Milian a reçu ce nouveau prix, adressant un message depuis l'Île Maurice, où il se trouve en famille depuis plusieurs semaines. Christina Milian y tourne un nouveau film pour Netflix. "Merci du fond du coeur pour ce trophée. Je suis très heureux d'être l'artiste français de l'année aux MTV European Music Awards, a réagi M. Pokora dans une vidéo. C'est la première fois, je sais que vous avez voté comme des fous, alors merci du fond du coeur. Je vous le dois comme je sais que je vous dois tant de choses." Le chanteur populaire a tenu à dédier son trophée à "toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'évènementiel, de la culture". Depuis le début de la crise sanitaire, M. Pokora n'a cessé de crier sa colère et apporter son soutien à ce secteur laissé de côté. "Je pense très fort à vous et j'espère qu'on se retrouvera très vite, sur scène, ou sur les routes. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et je vous embrasse, à bientôt", a conclu l'interprète de Si t'es pas là. Son message vidéo a été vu plus de 200 000 fois, déjà, sur Twitter.