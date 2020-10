Christina Milian : Bientôt le mariage avec M. Pokora ? Elle répond

Voilà maintenant trois ans que l'Américaine Christina Milian partage la vie de Matt Pokora. Le 8 octobre 2020, dans la première vidéo d'une nouvelle série YouTube intitulée Really, Truly, Maybe, la chanteuse et comédienne de 39 ans a fait un point sur sa vie professionnelle et personnelle. Un nouveau projet dont elle a fait la promotion auprès de Page Six lors d'une interview dévoilée jeudi.

Dans sa vidéo YouTube, Christina Milian a non seulement affirmé que son compagnon était son "complice" et "l'amour de sa vie", mais également qu'il se trouve être "un chanteur pop super connu en France" : "Je suis fière d'être avec lui, il travaille dur et il adore ses fans (...). C'est un super beau-papa et un super papa. Je suis si heureuse qu'il soit entré dans ma vie, surtout après avoir embrassé un million de crapauds... j'ai trouvé mon prince." Une relation amoureuse si épanouie que l'interprète de When You Look at Me se dit prête à se marier à nouveau...

Après avoir fréquenté plusieurs célébrités américaines, telles que Nick Cannon, Lil Wayne ou encore le rappeur The Dream, avec qui elle a été mariée entre 2009 et 2011, et avec qui elle a eu sa fille Violet (10 ans), Christina Milian envisage tout à fait une seconde union avec M. Pokora. Pour autant, rien ne presse pour le couple, qui vient d'accueillir son petit Isaiah (8 mois) : "Ce n'est pas quelque chose de très important pour moi, si je dois être honnête, a-t-elle confié à Page Six jeudi. Lorsque vous traversez un divorce, vous ne considérez plus le mariage de la même façon. Ça perd un peu de son éclat, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça pourrait arriver ! Cela ne me dérangerait pas ! Ce n'est simplement pas quelque chose pour lequel j'insiste, mais j'y suis tout à fait ouverte."