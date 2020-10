Christina Milian : M. Pokora bien mieux que ses ex, des "crapauds"...

Chanteuse, actrice, entrepreneuse et maintenant youtubeuse : Christina Milian multiplie les projets professionnels. Avant de s'envoler pour l'île Maurice afin d'y tourner une nouvelle comédie romantique pour Netflix, l'Américaine de 39 ans a inauguré une nouvelle série de vidéos personnelles sur YouTube le 8 octobre 2020. Dans le premier épisode de Really, Truly, Maybe with Christina Milian, elle a d'abord fait le point sur sa vie. Une introduction lors de laquelle elle a bien sûr évoqué son couple avec M. Pokora.

L'interprète de When You Look at Me commence en présentant son compagnon comme son "complice" et "l'amour de sa vie", son "amour français" : "Au cas où vous ne seriez pas au courant, Matt est un chanteur pop super connu en France, d'ailleurs, je ne le savais pas quand je l'ai rencontré pour la première fois [il y a trois ans à Saint-Tropez, NDLR], il était juste canon à mes yeux", explique-t-elle, tout en évoquant ses nombreux albums, ses dix-sept ans de carrière, ses grandes tournées, son expérience en tant que juré dans l'émission The Voice... "Je suis fière d'être avec lui, il travaille dur et il adore ses fans (...). J'ai même fait un de ses clips avec lui sur son dernier album [pour le titre Ouh Na Na] ! Il peut danser, bien mieux que moi, il a une voix magnifique et il joue du piano. Les filles, c'est si sexy !"

Peu avare en compliments, la mère de Violet (10 ans, née d'un premier mariage avec le rappeur The Dream) et Isaiah (8 mois) ajoute alors : "C'est un super beau-papa et un super papa. Je suis si heureuse qu'il soit entré dans ma vie, surtout après avoir embrassé un million de crapauds... j'ai trouvé mon prince."