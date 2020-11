M. Pokora inquiet pour Isaiah, il se confie les larmes aux yeux : "Rien que d'en parler..."

Interviewé par Télé Star, M. Pokora a parlé du nouveau rôle qui lui tient déjà beaucoup à coeur, celui de parrain du Téléthon 2020. Papa d'un petit garçon prénommé Isaiah (né le 20 janvier 2020), l'artiste de 34 ans comprend encore davantage la douleur que ressentent les parents ayant un enfant atteint d'une maladie rare. "Être parrain alors que je suis devenu papa a encore plus de sens... Imaginez une maladie rare dont on n'a pas de traitements... Quand je vois ces enfants, je vois le mien... Rien que d'en parler...", le chanteur a-t-il commenté "les larmes aux yeux", comme l'ont précisé nos confrères.

Dans le cadre de son parrainage, l'interprète du titre Les planètes a rencontré plusieurs enfants atteints de maladies génétiques rares. Une expérience bouleversante pour le chéri de Christina Milian qui a confié : "Tous ces témoignages m'ont beaucoup secoué. C'est une leçon de courage et d'humilité. J'étais déjà très fier d'être le parrain du Téléthon, je le suis encore plus. Les malades et les chercheurs du Généthon sont de vrais héros."

Très heureux de pouvoir apporter du bonheur à ces enfants, il a ajouté : "Tant que mon métier me permettra d'égayer, ne serait-ce que le temps d'un échange, la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille dans cette situation, il aura un sens."