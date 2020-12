Christina Milian, un nouveau bébé avec M. Pokora : cette célèbre amie encore enceinte en même temps

C'est le rêve de beaucoup d'entre nous : être enceinte en même temps que sa meilleure copine. Décidément très chanceuse, Christina Milian expérimente ce plaisir pour la deuxième fois. Cassie, sa grande amie actuellement enceinte, l'a félicitée sur Instagram. Elle était plus que ravie d'apprendre sa troisième grossesse.

Hasard du calendrier : Cassie et Christina Milian ont annoncé leurs grossesses en même temps, le 10 décembre 2020. "Oh mon dieu ! Je crie ! Félicitations à vous ! C'est incroyable", a commenté la chanteuse américaine en découvrant que Christina Milian était enceinte pour la troisième fois. En effet, elle attend actuellement le bébé de M. Pokora, son mari depuis peu. Le 20 janvier dernier, le couple à double-nationalité accueillait leur premier enfant à deux : Isaiah (11 mois). L'interprète de When you look at me avait déjà donné naissance à une fille, Violet (10 ans), née de son mariage passé avec The-Dream.

Pour féliciter sa BFF comme il se doit, Cassie a publié une story, partageant une photo du ventre arrondi de Christina Milian. "Félicitations à cette beauté et à sa famille ! Je ne peux pas croire que nous soyons à nouveau enceintes au même moment", a écrit l'artiste de 34 ans sur Instagram, le jeudi 10 décembre 2020.

De son côté, Cassie attend son deuxième enfant. En juin 2019, elle annonçait être enceinte de son premier enfant. Après s'être mariée à Alex Fine, coach sportif, la chanteuse a accouché d'une petite fille prénommée Frankie, née le 6 décembre 2019. Soit un mois avant son futur meilleur ami, Isaiah. Avec bientôt quatre bébés, les deux BFF pourront organiser de sacrées soirées pyjama ou même monter un groupe, à en croire le talent héréditaire du petit Isaiah.