M. Pokora initie son fils au piano : Isaiah futur musicien ?

M. Pokora est en manque de ses fans, de la scène, mais les moments qu'il passe à Los Angeles au lieu de faire le show en France sont très précieux. Depuis trois mois, le chanteur français de 34 ans est l'heureux papa d'un adorable petit garçon prénommé Isaiah. Le bébé est le fruit de son amour pour l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian, 38 ans.

Tout aussi heureuse d'avoir son compagnon auprès d'elle, alors qu'il devrait se trouver à des milliers de kilomètres, Christina Milian publie régulièrement des images de leur confinement. La vidéo que la star de la comédie romantique Falling Inn Love (Netflix) a choisi de partager avec les 6 millions d'abonnés qui la suivent sur Instagram est absolument adorable.

Christina Milian a filmé père et fils au piano, alors que les 13 NRJ Music Awards de M. Pokora trônaient devant eux. Torse nu, une casquette en arrière vissée sur la tête, le beau gosse originaire de Strasbourg a joué les notes de son titre Le Monde sorti en 2014. La tête coiffée d'une couronne, sur les genoux de sa maman, Isaiah a découvert avec grand plaisir le piano et l'a touché allègrement. Un moment qui n'a pas manqué de faire fondre sa maman. "Nous avons déjà un amoureux de la musique entre nos mains. Ce sont ces moments qui font des garçons d'incroyables hommes", a commenté Christina Milian en légende. M. Pokora a réagi dans la section réservée aux commentaires en invoquant l'"ADN". Le chanteur a ajouté un ballon de foot et de basket, deux autres passions qu'il souhaite transmettre à son fils, comme son père André Tota, ancien footballeur professionnel, lui a donné la passion du ballon rond.