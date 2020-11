M. Pokora : Tendres confidences sur Isaiah et Violet, jeunes artistes en herbe

Après avoir profité d'une pause prolongée sur l'île Maurice, avec femme et enfant, M. Pokora est de retour en France. Tout en préparant activement l'ultime concert de son Pyramide Tour qui se tiendra début décembre à Paris, le chanteur multiplie les interviews pour parler du Téléthon, dont il est le parrain cette année. Le 26 novembre 2020, l'artiste de 35 ans était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C à vous, sur France 5.

Ce passage télé était l'occasion pour M. Pokora de donner des nouvelles de son fils Isaiah (10 mois), né de sa relation avec la chanteuse et comédienne américaine Christina Milian. La star est également revenue sur leur confinement en famille, à Los Angeles. "J'ai pour habitude de toujours être sur les routes, d'être toujours en tournée, et de ne pas forcément être avec ma famille, a-t-il expliqué. Ma femme elle aussi tourne des films, etc. Donc on est plutôt busy [occupés en anglais, NDLR]. De pouvoir être comme ça, pendant trois quatre mois non stop ensemble, d'accompagner les premiers mois de mon fils 24 heures sur 24..."

Un confinement tout au long duquel il est resté en contact avec ses fans sur les réseaux sociaux, en partageant des extraits de son quotidien, y compris les premiers accords d'Isaiah sur le clavier ! "Il a déjà le rythme ! Il rampe pour venir sur mes genoux, pour taper sur le piano", le jeune papa a-t-il confié jeudi soir dans C à vous. M. Pokora est également revenu sur la jolie complicité qu'il partage avec sa belle-fille Violet (10 ans), la fille de Christina Milian et son précédent compagnon The-Dream. "Elle aime plein de choses, elle aime la cuisine, elle aime chanter... Ce qui est bien, aux Etats-Unis, c'est qu'à l'école, on les habitue très tôt à danser, chanter, faire du sport, s'intéresser à plein de choses (...). Ce que je trouve très intéressant comme système pour les enfants."