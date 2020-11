M. Pokora torse nu et en sueur : il se taille un corps XL pour son prochain show

M. Pokora a enflammé la Toile en publiant des photos très caliente, le 22 novembre 2020 sur Instagram. Torse nu, les pectoraux saillants et en sueur, l'artiste de 34 ans a dévoilé son corps soigneusement sculpté à la salle de sport. Aussi bien avec des poids en mains que sur le tapis de course, le chéri de Christina Milian a prouvé une fois de plus ses grandes capacités de force et d'endurance.

En légende de ce diaporama pour le moins sexy, il écrit : "Objectif 8 décembre. Le concert de ma vie je vous ai dit ! Prêt à TOUT donner pour vous... Un concert pour la couronne". Prêt à donner le maximum pour ce dernier concert de sa tournée Pyramide Tour, le chanteur semble être impatient de revoir enfin ses fans après les diverses annulations subies cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Envoûtés par le corps (et par les talents vocaux, bien sûr) du papa d'Isaiah (10 mois), les fans ont vite réagi en faisant part de leur impatience à le retrouver sur scène. "Nous serons présentes. Tellement hâte de vivre ce concert unique, LE concert de ta vie. Prêtes pour en prendre plein les yeux", "On attend ça avec impatience", ont ainsi commenté certains fans de l'artiste.