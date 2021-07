M. Pokora papa : Christina Milian dévoile une adorable photo de leur fils Kenna

Un beau moment à deux pour celle qui est en couple depuis août 2017 avec le chanteur français de 35 ans. Ensemble, ils se sont mariés en décembre 2020 et ont eu deux enfants. Une très belle romance pour les grands amis du couple Tony Parker et Alizé Lim. Désormais installé en Californie avec sa belle, M. Pokora n'en délaisse pas pour autant la France et il reviendra à la rentrée de septembre sur Paris pour jouer dans une pièce de théâtre.