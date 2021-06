M. Pokora : Déclaration d'amour de sa belle-fille Violet, son "premier enfant"

Violet (11 ans) est la fille aînée de Christina Milian. Elle est née du premier mariage de la chanteuse et actrice, avec le chanteur et producteur de musique The-Dream (de son vrai nom Terius Nash). Violet a 10 demi-frères et soeurs, 8 du côté de son papa et 2 de sa maman, en couple avec M. Pokora depuis 2017. Les mariés ont eu deux garçons, Isaiah et Kenna, âgés de 18 et 2 mois.

M. Pokora est devenu papa avec Isaiah, mais considère Violet comme son aînée. "Joyeux 11e anniversaire à mon incroyable belle-fille et à la meilleure grande soeur que nous puissions souhaiter à Isaiah. Tu seras toujours mon premier enfant", lui a-t-il écrit en février dernier, lors de l'anniversaire de la jeune fille.

Christina aussi, a adressé une déclaration d'amour à M. Pokora dimanche dernier. "Je souhaite à l'amour de ma vie une bonne fête des Pères ! Tu l'avais dit dès le premier jour et regarde où nous en sommes maintenant ?! Tu es vraiment le top du top ! Tu vas bien au-delà, a-t-elle écrit sur Instagram. Et je suis si heureuse d'avoir contribué à faire de toi le père dont tu as tant rêvé. Nous sommes officiellement au complet ! Je t'aime. La plus joyeuse des fêtes des Pères ! P.S. C'est si difficile de choisir 15 secondes de certains des meilleurs souvenirs de ma vie mais j'espère que ça le fait."