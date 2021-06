M. Pokora, papa comblé avec ses fils dans les bras : Christina Milian ouvre l'album de famille en vidéo

Pour leur première fête des Pères à cinq, M. Pokora et Christina Milian n'ont pas hésité à partager plusieurs photos de famille sur les réseaux sociaux. Le 20 juin 2021 sur Instagram, leurs fans ont non seulement eu droit à deux photos du chanteur avec Isaiah et Kenna (1 an et 2 mois), mais aussi à une jolie vidéo retraçant son histoire d'amour avec son Américaine.

"Bonne fête des pères les gars. Au mien, aux vôtres, à nous... La plus belle des missions", M. Pokora a-t-il écrit le temps d'une publication Instagram. Pour accompagner son message, l'interprète de 35 ans a dévoilé deux clichés en noir et blanc sur lesquels il apparaît avec ses deux petits mecs. Sur son propre compte, son épouse Christina Milian a quant à elle été plus généreuse !

La chanteuse et comédienne de 39 ans a relayé une vidéo retraçant en accéléré les débuts de sa romance avec la star française : leurs premiers rencards à l'été 2017, le Français dansant avec Violet (11 ans, la première fille de Christina Milian qu'elle partage avec le rappeur The-Dream), la première grossesse et la naissance d'Isaiah, puis l'arrivée de son petit frère Kenna...