Diaporama M. Pokora, papa comblé avec ses fils dans les bras : Christina Milian ouvre l'album de famille en vidéo

Christina Milian, enceinte, et son compagnon M Pokora (Matt) font la promotion de la marque "Beignet Box" de Christina sur un char lors d'une parade à Los Angeles le 10 avril 2021.

M. Pokora célèbre la fête des Pères avec ses fils, Isaiah et Kenna, sur Instagram le 20 juin 2021.

Matt Pokora (M. Pokora), sa femme Christina Milian et leur fils Isaiah sont allés déjeuner au restaurant Mauro's Cafe à West Hollywood, Los Angeles, le 7 juin 2021.

Matt Pokora, sa femme Christina Milian et leur fils Isaiah visitent des nouvelles maisons à Los Angeles, le 7 juin 2021.

M. Pokora et ses fils Isaiah et Kenna sur Instagram, avril 2021.

M. Pokora et Christina Milian avec leur fils Isiah et Violet, la fille de Christina, le jour de Noël. Décembre 2020.

Christina Milian, enceinte, et son compagnon M Pokora (Matt) font la promotion de la marque "Beignet Box" de Christina sur un char lors d'une parade à Los Angeles le 10 avril 2021.

Matt Pokora et sa compagne Christina Milian et leur fils Isaiah sont allés déjeuner avec des amis au restaurant de plage Le Layet au Lavandou le 20 juillet 2020.

M. Pokora (Matt Pokora) et sa compagne Christina Milian, Jean Roch et sa femme Anaïs Monory - Les people font la fête à la Gioia à Saint-Tropez. Eté 2020. © Arthur Wilhelm via Bestimage