M. Pokora : "Tu seras toujours mon premier enfant", tendre message à Violet pour ses 11 ans

De son coté, l'interprète du titre When You Look At Me a également publié plusieurs clichés avec sa fille sur Instagram. "Je souhaite à ma fille Violet Madison un joyeux 11e anniversaire ! Les années ont passé vite, mais chaque seconde de notre vie nous a permis de nous amuser. Tu es la meilleure fille et la meilleure grande soeur pour laquelle j'aurais jamais pu prier. Il n'y a pas de moi sans toi V' ! Bienvenue à toi dans cette nouvelle décennie ! Ton amour fait tourner le monde ! Continue à faire briller mon amour ! Pour toujours ta mère !" écrit la chanteuse.