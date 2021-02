Christina Milian : L'épouse de M. Pokora, enceinte et sexy en lingerie malgré quelques critiques

Grâce aux réseaux sociaux, Christina Milian permet à ses fans de suivre l'avancée de sa grossesse. La chanteuse, actrice et épouse de M. Pokora leur fait part de son humeur coquine. Elle s'est présentée à eux, uniquement habillée de lingerie...

Christina Milian est une des ambassadrices de Savage x Fenty, la marque de lingerie créée par Rihanna. Elle en fait activement la promo sur Instagram et s'y est encore employée le week-end dernier (samedi 20 février 2021). La star enceinte de son troisième enfant (le deuxième avec M. Pokora) a posté une nouvelle photo d'elle en sous-vêtements. Canon en soutien-gorge, culotte et porte-jarretelles de couleur vert menthe, Christina se décrit comme "Sauvage de ouf" ("Savage A.F.", ou "Savage as f***") en légende.

En commentaire, les internautes ont évidemment réagi. La grande majorité a complimenté Christina Milian pour sa plastique de rêve et son courage de poser enceinte et en petite tenue. Et pour cause, Christina a justement essuyé quelques critiques sur la "vulgarité extrême" de sa publication ! "je comprend pas comment m.pokora peut tolérer sa (sic)", écrit une utilisatrice choquée.