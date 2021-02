M. Pokora absent : Christina Milian, enceinte, en manque de son homme

Mais où est passé M. Pokora ? Le chanteur, habituellement inséparable de sa compagne Christina Milian, semble avoir pris la poudre d'escampette. Sur son compte Instagram, la jeune maman a poussé un cri du coeur, si solitaire. Le dimanche 31 janvier 2021, elle a partagé une photographie sur laquelle elle apparaît dans les bras de son homme, avec leur fils Isaiah - le visage flouté -, en souvenir de tous ces jolis moments passés ensemble. "Mon autre moitié me manque", se lamente-t-elle. Patience, il ne doit pas être bien loin.

Il y a quelques jours, en tout cas, M. Pokora était bel et bien en famille à Los Angeles. Il avait même profité d'un évènement spécial pour se déguiser... en Spiderman ! Le 19 janvier 2021, le neveu de son épouse, Layvin, fêtait son anniversaire. Le petit garçon avait donc eu droit à la visite de son super-héros préféré, venu l'enrober d'une belle toile tissée d'amour. "Je lui avais dit il y a deux mois que je connaissais Spiderman et lui avais promis qu'il viendrait lui rendre visite, expliquait le justicier du jour. Donc j'ai fait faire un costume sur mesure et il est arrivé juste à temps pour son anniversaire..."