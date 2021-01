M. Pokora : Spider-Man plus vrai que nature, il impressionne ses fans sur TikTok

M. Pokora serait-il un sombre cachotier ? L'artiste de 35 ans nous aurait-il depuis tout ce temps caché ses super pouvoirs (hormis sa superbe musculature) ? Sa carrière de chanteur ne serait-elle qu'un subterfuge pour dissimuler ses réelles capacités ? Le 17 janvier 2021, le mari de Christina Milian et père d'Isaiah (1 an) a enfin dévoilé la vérité sur TikTok.

Avec la complicité de sa moitié, enceinte de leur deuxième enfant, l'artiste s'est amusé à imaginer une scène sur une bande-son tendance sur TikTok en ce moment. Sur une première réplique affirmant "Nobody's gonna know" ("Personne ne saura"), M. Pokora apparaît de dos, vêtu de son manteau en cuir noir, alors qu'il sort de leur maison de Los Angeles. "They gonna know" ("Ils vont savoir"), lui répond alors Christina Milian, qui joue le jeu du doublage.

Le Français poursuit la scènette en retirant son manteau pour laisser voir un costume de Spider-Man digne des films Marvel. Son masque enfilé, M. Pokora joue le rôle de l'homme araignée jusqu'au bout en grimpant le mur de son jardin, comme s'il partait en mission !