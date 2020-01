M. Pokora bientôt papa : Grosse séance de sport avant la reprise

M. Pokora serait à Los Angeles depuis la fin du mois de décembre, attendant patiemment l'arrivée de son premier fils. Sa compagne, l'artiste et actrice Christina Milian, devrait accoucher d'ici à quelques jours. Elle était déjà maman d'une petite fille prénommée Violet (9 ans), issue d'une précédente relation, que M. Pokora considère comme sa propre fille.

Si M. Pokora s'entraîne dur, ce n'est pas pour porter un maximum de sacs de couches sans jamais s'épuiser, mais pour rester en forme durant la pause de son Pyramide Tour, qui lui demande un niveau plus qu'élevé en danse. "Je suis heureux, c'est pour mi-janvier. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus ? L'accouchement arrive pile dans la pause de ma tournée, donc je ne pouvais pas rêver mieux. Normalement, le terme est à un mois plus tard, donc ça devrait aller. C'est là où j'ai eu de la chance, c'est que ce n'est pas calculé. Mais non, je ne pense pas annuler de dates", avait-il confié à NRJ. Les Planètes semblent être alignées pour l'artiste.