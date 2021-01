M. Pokora : Délirantes grimaces de Violet avec Isaiah, bébé à croquer

M. Pokora savoure de tendres moments en famille auprès de sa femme Christina Milian, de sa belle-fille Violet et de son fils Isaiah à Los Angeles. Une famille unie qui s'apprête à s'agrandir avec l'arrivée d'un nouvel enfant dont la naissance est prévue dans quelques mois.

Le 9 janvier 2021, Violet a partagé un nouveau cliché avec celui qu'elle surnomme "Baby Spikey" ("bébé hérissé") sur Instagram (sans doute une référence subtile à la coiffure du garçon ?). Confortablement installé dans les bras de la petite fille de 10 ans, Isaiah a le visage dissimulé par un émoji.

Un garçon très mignon qui fait craquer Violet au point qu'elle ait envie de le croquer goulûment. Sur la photographie, la jeune fille fait d'ailleurs mine de vouloir goûter la minuscule main du garçonnet. "I love you so much I could eat you !" ("Je t'aime tellement que je pourrais te manger") écrit-elle en légende.