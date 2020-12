M. Pokora et Christina Milian : Premier Noël magique d'Isaiah, bébé très élégant

Père depuis le 20 janvier dernier d'un petit garçon prénommé Isaiah,M. Pokora a fêté son premier Noël en famille avec sa femme Christina Milian et sa belle-fille Violet (10 ans). Le 25 décembre 2020, l'artiste, sa moitié et Violet ont partagé des clichés de leur réveillon.

Sur ces photographies, on aperçoit Isaiah déjà très élégant, habillé comme un grand avec un gilet, une chemise bleue mais aussi comble du chic, de petites baskets assorties. Au petit matin, les fans du chanteur ont également pu découvrir Violet et Isaiah en pyjama en train d'ouvrir leurs nombreux cadeaux sous le sapin. "Noël a repris un tout autre sens depuis eux... Joyeux Noël les ami(e)s. Que l'amour et la joie remplissent vos maisons. Une pensée pour celles et ceux qui sont seul(e)s ou loin de leurs familles." écrit l'interprète du titre Planètes en légende.