M. Pokora, papa aux petits soins : il accompagne les premiers pas d'Isaiah !

De retour aux États-Unis avec Christina Milian, M. Pokora s'apprête à passer les fêtes de fin d'année avec sa belle-fille Violet (10 ans) et son fils Isaiah (10 mois) à Los Angeles. En attendant, l'interprète du titre Les Planètes s'est amusé à faire découvrir plusieurs spécialités de la gastronomie française à sa femme américaine et à sa belle-fille. Au menu ? Raclette savoyarde, pommes de terre et charcuterie régionale. Un dîner qui semble avoir sustenté à merveille ses convives, à en croire des extraits dévoilés sur Instagram le 18 décembre 2020.

"C'est bon ?" le chanteur a-t-il notamment demandé à Violet, "Oui c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, c'est même meilleur que les sushis !" Un peu plus tard, et pour continuer en légèreté, l'artiste de 35 ans a concocté une autre recette typiquement française : la tarte normande. "I have made a tarte aux pommes normande avec la crème", M. Pokora a-t-il fièrement déclaré en Story, tout en tenant vaillamment sa tarte gourmande.

Faut dire que les journées sont de plus en plus sportives pour le couple, puisque son petit Isaiah s'entraîne à marcher partout dans la maison ! Des premiers pas immortalisés par sa célèbre maman, toujours sur Instagram. La chanteuse et comédienne de 39 ans, enceinte de son second enfant, a partagé cet instant magique le temps d'une Story. Un joli cadeau qui arrive juste avant les fêtes de fin d'année.