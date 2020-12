Christina Milian enceinte et en bikini : photo et vidéo très sensuelles, son baby bump de sortie

La femme de M. Pokora est enceinte de son deuxième enfant et sa grossesse lui va très bien. Epanouie et fière de son corps, Christina Milian a décidé de se dévoiler en bikini et elle a tout simplement prouvé qu'on peut être enceinte et hyper sexy.

Cette publication a aussi dévoilé que Christina Milian est nostalgique. Comme on le comprend grâce à une story, ces photos n'ont pas été immortalisées à Los Angeles, où elle se trouve actuellement avec M. Pokora, mais à l'île Maurice, endroit paradisiaque que les amoureux fréquentaient encore début décembre. C'est le 10 décembre que le couple a annoncé cette nouvelle grossesse. Ils ont tous les deux posté une photo du ventre de Christina avec la légende (du côté de chez M. Pokora) : "Toi et moi + 3 Isaiah est déjà un grand frère protecteur... #unetablepour5svp #partyof5." Une grossesse qui semble déjà bien avancée.

