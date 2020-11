M. Pokora "halluciné" par des images de lui bébé : "On dirait mon fils !"

La magie des gènes. En revoyant des images de lui étant jeune enfant, M. Pokora s'est ému de sa grande ressemblance avec son fils, Isaiah (bientôt 1 an). De passage dans l'émission Les enfants de la télé (France 2), l'artiste français a été surpris par une séquence dévoilée par Laurent Ruquier. "Avant la musique, votre enfance a été bercée par le football", introduit le présentateur, évoquant le père de M. Pokora, André Tota, ancien footballeur professionnel.

"On dirait mon fils ! Incroyable ! On dirait mon fis, c'est incroyable. C'est à Strasbourg ça (...) Je suis halluciné... C'est à dire que c'est le même que mon fils, sauf que j'avais les cheveux blancs blonds et que lui bruns", s'est étonné M. Pokora, les yeux écarquillés. "C'est plutôt rassurant", blague même Laurent Ruquier sur cette ressemblance. Il semblerait donc que le petit Isaiah a hérité de la belle chevelure brune de sa maman, Christina Milian.

Si M. Pokora était plutôt passionné par le ballon rond, son fils est plutôt intéressé par la musique. Forcément, avec deux parents musiciens. "Il a déjà le rythme ! Il rampe pour venir sur mes genoux, pour taper sur le piano", avait tendrement confié l'artiste sur le plateau de C à Vous (France 5), le 26 novembre dernier.

Le 20 janvier prochain, Isaiah fêtera son tout premier anniversaire. Une première année de vie tellement importante, dont M. Pokora a pu profiter pleinement grâce au confinement. "C'était le côté positif. Pendant sept mois, je l'ai vu grandir et profité de lui. J'ai justement pu me créer de beaux souvenirs avec lui. En ça, c'est une bénédiction. Nous avons regardé ensemble des dessins animés, et en français, c'est la règle ! Je lui parle en français, même s'il ne me répond pas encore !", avait-il détaillé auprès de Télé 7 Jours.