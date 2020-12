M. Pokora papa et marié en 2020 : l'année du bonheur avec Christina Milian

Ensuite après un court passage à Paris pour préparer sa tournée Pyramide Tour, l'artiste a dû annuler de nombreuses dates à cause de la pandémie de coronavirus qui frappait le monde entier. Une grosse désillusion pour le chanteur qui est allé se confiner à Los Angeles auprès des siens. Ce confinement en famille a tout de même été vécu comme une aubaine pour M. Pokora qui a ainsi pu passer beaucoup plus de temps avec son nouveau-né. Aux anges, Christina expliquait à ETOnline : "Pour être honnête, il aurait dû être en tournée en ce moment, donc le fait qu'il soit à la maison avec le bébé... Chaque matin, on se réveille ne se disant que c'est une bénédiction" .

Pour l'arrivée de l'été, la petite famille a décidé de séjourner en France. Après une escale à Paris, M. Pokora et sa famille se sont rendus en Corse puis dans le sud de la France. Un voyage très romantique pour le couple qui a pu fêter ses trois ans d'amour sur le lieu de leur rencontre : l'Opéra à Saint-Tropez. Quelques mois plus tard, les amoureux se sont rendus dans la capitale afin de fêter leurs anniversaires respectifs (M. Pokora et Christina Milian sont tous les deux nés le 26 septembre). Une fête magique qui avait été organisée dans le restaurant Giuse Trattoria, adresse fétiche du chanteur. Le même mois, l'artiste - toujours très engagé pour les causes qui lui tiennent à coeur - a annoncé qu'il était le parrain du Téléthon 2020 (diffusé le 4 et 5 décembre derniers sur les chaînes du groupe France Télévisions).