Diaporama M. Pokora papa et marié en 2020 : l'année du bonheur avec Christina Milian

7 / 11

Exclusif - M. Pokora (Matt Pokora) - Enregistrement de l'émission "Spectaculaire" présentée par J.M.Généreux, qui sera diffusée le 3 octobre sur France 2, à La Plaine Saint-Denis. Le 22 septembre 2020 Spectaculaire, c'est le spectacle de tous les spectacles : un divertissement exceptionnel pour toute la famille avec les 12 meilleurs numéros visuels du moment. Issus de toutes les disciplines du spectacle vivant, cette nouvelle émission réunit sur scène des artistes prestigieux venus du monde entier. Magie, numéro aérien, danse acrobatique, mains à mains, chant, music-hall...Tous les arts de la scène seront représentés pourvu qu'ils soient spectaculaires ! Spectaculaire, c'est un show inédit conçu comme une immersion au plus près des artistes et de leurs créations. Chaque numéro sera ainsi sublimé par le décor, la réalisation mais aussi par une mise en scène et une mise en lumière sur-mesure, notamment grâce à la technologie du mapping (technique de projection dynamique et interactive). Jean-Marc Généreux, notre maître de cérémonie, recevra également 4 artistes. En fin d'émission, le public présent dans la salle décernera un " prix spécial du public " à son numéro " coup de coeur " qui recevra le trophée spectaculaire. © Pierre Perusseau / Bestimage