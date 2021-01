Christina Milian : Enceinte et en bikini, nostalgique de ses vacances au soleil

En décembre, Christina Milian et sa famille s'étaient envolés pour l'île est-africaine. Sa fille aînée Violet (10 ans, née de son précédent mariage au producteur de musique The-Dream), M. Pokora, leur fils Isaiah (11 mois), Liz Milian et son fils Layvin étaient du voyage. La joyeuse bande avait posé ses valises au Paradis Beachcomber Golf Resort et Spa, un hôtel 5 étoiles situé sur la péninsule du Morne Brabant.

Christina Milian et M. Pokora ont quitté l'île Maurice et sont rentrés à Los Angeles pour les fêtes de fin d'année. Le couple a décoré sa maison et illuminé son sapin avec l'aide du petit Isaiah, et l'actrice avait filmé son mari en train de cuisiner. "Les trucs français de Matt. Ça n'a pas l'air appétissant ! Nous verrons bien...", avait écrit Christina dans sa story Instagram.

Le deuxième enfant de M. Pokora et Christian Milian est attendu pour le printemps prochain. Le couple avait annoncé l'heureuse nouvelle le 10 décembre dernier.