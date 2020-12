M. Pokora cuisine pour Noël, Christina Milian na cache pas son dégoût

Christina Milian douterait-elle des talents de cuisinier de son mari, M. Pokora ? Une chose est sûre, l'actrice et chanteuse américaine de 39 ans n'était pas du tout convaincue lorsque le chanteur français de 35 ans est passé aux fourneau pour préparer la dinde, prévue pour leur réveillon de Noël.

Partageant presque tout de son quotidien avec les 6,4 millions de followers qui la suivent sur sa page Instagram, Christina Milian a filmé M. Pokora en train de s'occuper de la dinde et plus précisément d'une étape plus glamour dans la préparation : celle de mettre la farce.

"Qu'est ce que c'est que ça ?", a d'abord commenté Christina Milian dans une première vidéo montrant son mari près du four, dans sa story Instagram. "Les trucs français de Matt", a-t-elle ajouté. "Ça n'a pas l'air appétissant ! Nous verrons bien...", a poursuivi Christina Milian, vraiment pas inspirée par la préparation de son homme... Mais au fur et à mesure de la cuisson de la dinde, Christina Milian s'est finalement rendue compte qu'elle prenait une tout autre tournure, dorée à souhait et beaucoup plus appétissante. La femme de M. Pokora s'est finalement ravisée en la mettant en avant dans une autre story.

Ce Noël a une saveur doublement particulière pour le chanteur français. En plus d'être son premier en tant que papa, onze mois la naissance de son fils Isaiah, il se déroule dans un contexte particulier. Christina Milian est enceinte de leur deuxième enfant, dont la naissance est prévue au printemps prochain. Le couple a annoncé la grande nouvelle le 10 décembre dernier sur Instagram.