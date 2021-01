M. Pokora, papa gaga d'Isaiah : photo inédite à la maternité pour son 1er anniversaire

Sur ces photos, on découvre notamment que l'une d'elles a été prise à la naissance d'Isaiah, encore dans la couveuse. M. Pokora est baissé dans la couveuse, tout en tenant la tête de son bébé. L'arrivée de son premier enfant a été un immense changement dans la vie du chanteur. La pandémie annulant sa longue tournée, il a pu profiter à fond des premiers mois de vie de son fils.

"Pendant sept mois, je l'ai vu grandir et profité de lui. J'ai justement pu me créer de beaux souvenirs avec lui. En ça, c'est une bénédiction. Nous avons regardé ensemble des dessins animés, et en français, c'est la règle ! Je lui parle en français, même s'il ne me répond pas encore !", avait-il confié à Télé 7 Jours, le 15 septembre 2020.

Après la belle expérience avec Isaiah, M. Pokora et Christina Milian ont décidé d'en remettre une couche. La chanteuse américaine a annoncé être enceinte de leur deuxième enfant - son troisième, après Violet (10 ans) -, au début du mois de décembre. C'est également dans ce laps de temps qu'on apprenait que les deux artistes s'étaient mariés, lors d'une cérémonie discrète organisée à Paris. 2021 semble partie pour être une belle année pour la petite famille...