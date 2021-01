M. Pokora filme les premiers pas de son fils Isaiah, le chanteur ému et fier

Noël a repris un tout autre sens depuis eux

Il n'a pas pu finir son Pyramide Tour ni vraiment remonter sur scène en 2020, mais M. Pokora a pu se concentrer sur sa famille, si chère à son coeur. Souvent déchiré entre Paris, Los Angeles et le reste du monde, le jeune homme de 35 ans a profité des siens et vécu une fin d'année très particulière - le tout, à l'aide d'une nouvelle coupe de cheveux. Alors le matin du 25, au pied du sapin, entouré de son épouse, de son fils, de sa belle-fille Violet, il a tout simplement laissé exploser sa joie. "Noël a repris un tout autre sens depuis eux, expliquait-il. Joyeux Noël les ami(e)s. Que l'amour et la joie remplissent vos maisons. Une pensée pour celles et ceux qui sont seul(e)s ou loin de leurs familles..."