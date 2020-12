Christina Milian enceinte : nouvelles photos de son baby bump

Christina Milian, qui a pu regagner Los Angeles avec son amoureux et désormais époux M. Pokora après un séjour en France, a doucement repris ses activités, à commencer par son camion de sucreries et boissons chaudes Beignet Box. La star, également maman de la grande Violet (10 ans, née de son mariage passé avec The Dream), va toutefois devoir se ménager pour mener à bien sa troisième grossesse. D'autant plus que la pandémie de coronavirus qui frappe durement les Etats-Unis, avec déjà 300 000 morts au compteur, est loin d'être terminée et peut devenir une source d'inquiétude. A la maison, elle a tout un tas d'occupations pour passer le temps sereinement, surtout que son amoureux vient d'acheter une PS5...